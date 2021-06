La giovinezza dai movimenti involontari Elettrodi al cervello riportano equilibrio

«Una convinzione non è profonda se non produce un’azione» scrive Jane Austen in uno dei suoi romanzi più celebri, «Emma». La protagonista è una giovane donna molto determinata, attenta osservatrice della natura umana. Emma R., 24 anni, che vive e lavora a Esine ha in comune con lei non solo il nome ma anche questo stesso coraggio e tenacia. Fin da piccola convive con una grave forma di distonia DYT-1, una malattia neurologica rara di origine genetica, che provoca disturbi motori e spasmi muscolari involontari. Da pochi mesi ha affrontato un intervento straordinario e molto delicato all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo: un impianto di elettrodi, che ora le offre la speranza di una vita diversa.

A cavallo, la sua grande passione