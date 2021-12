La Lombardia in bianco, ma è boom di contagi: «Capodanno in bilico»

È l’ennesimo gradino percorso da questa nuova impennata di contagi. Un balzo ampio, forse non l’ultimo, sicuramente a un ritmo ben più veloce di prima. Ieri la Lombardia ha registrato 8.292 nuovi positivi: il bilancio giornaliero più pesante dell’intero 2021, e per trovarne di più occorre risalire il calendario sino al 21 novembre 2020 (8.853 in più) quando la seconda ondata viveva l’apice. Certo cambiano decisamente i contorni delle ondate: ieri la Lombardia ha analizzato 203.314 tamponi in ventiquattr’ore (miglior performance da inizio pandemia), mentre sempre quel 21 novembre 2020 (l’ultima volta con così tanti contagi) i test erano 44.294; il tasso di positività ieri s’è attestato al 4,08%, il 21 novembre 2020 al 19,99%. Soprattutto, oggi, i ricoverati totali in regione sono 1.468 contro i 9.250 del 21 novembre 2020. Resta però la fotografia plastica di un momento delicato, anche in Bergamasca: il territorio orobico ha contato ieri 394 nuovi contagi, per trovarne di più si torna al 13 marzo 2021 (438 in più). Sul fronte dei decessi, infine, ieri la Lombardia ne ha contati 17, due dei quali in Bergamasca, anche se in questo caso il conteggio va spalmato sulle ultime 48 ore visto che martedì non erano arrivati aggiornamenti.

Le parole di Fontana