La malattia è diventata una luce nel buio per noi, per i nostri figli «adottati» in Africa

Come una nuvola, la diagnosi di una malattia degenerativa annebbia la visuale, si insinua sottopelle, provoca disagio, disorientamento, perfino disperazione. A volte, però, come racconta Gianluigi Colleoni, «proprio nei momenti più difficili nasce una luce, nel cuore, che spinge a reagire, a non cedere». Un’energia che - in un colpo di vento - spazza via timori, insicurezze e spinge a trovare un senso nuovo alle proprie giornate, «non solo per sé ma per aiutare gli altri».

Gianluigi da dieci anni ha la malattia di Parkinson, sua moglie Lidia, invece, convive con la sclerosi multipla da quando ne aveva 24 e «pochi sapevano cosa fosse». Abitano in città, al Villaggio degli Sposi, che è il quartiere in cui sono cresciuti. Si conoscevano fin da bambini, perché le loro famiglie abitavano in due appartamenti adiacenti.