La malattia, l’addio alla scuola, la rinascita

La storia di Francesca in un libro

Ci sono vite che, chissà perché, vengono messe alla prova più di altre. Temprate a fuoco vivo come l’acciaio, diventano diamanti sulle nostre strade, preziose pietre d’inciampo che ci aprono gli occhi su ciò che vale di più: un abbraccio, un sorriso, il tempo trascorso ad ascoltare, la capacità di fermare di tanto in tanto l’orologio al polso per accendere quello del cuore e chiederci se siamo felici e se questa vita che abbiamo tra le mani, e non un’altra, l’amiamo abbastanza.