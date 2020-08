La mamma con la sclerosi multipla «Non mollare e vivere fino in fondo»

Ci vogliono solo dodici muscoli per sorridere, come ricorda lo scrittore canadese Mordecai Richler: è una risposta solo apparentemente semplice, può diventare un’arma potente nelle mani giuste, come quelle di Loredana Pirrelli, che da 18 anni lotta con la sclerosi multipla. Il suo sorriso è il biglietto da visita che offre a chiunque la incontri . Ma a sostenerla ci sono anche una fede salda e profonda e una famiglia molto unita: il marito Oscar e i tre figli Mattia, Michel e Nicole. Sono i suoi «jolly», e grazie a loro riesce a trasformare una condizione difficile in quella «crepa da cui entra la luce» di cui parla Leonard Cohen in una delle sue canzoni più belle, «Anthem». Il motto di Loredana è «non mollare mai e vivere fino in fondo», tanto che riesce a infondere coraggio in chiunque la incontri.

Ha scoperto la malattia subito dopo la nascita della figlia minore, da due anni è costretta a spostarsi con il deambulatore, ma lo usa con disinvoltura e un pizzico d’ironia, tanto da farlo sembrare un accessorio alla moda . Il suo cuore, ancora pieno di sogni, le permette di muoversi a passo di danza, proprio come la sua Nicole, che dal prossimo ottobre, dopo aver superato in modo brillante il primo anno di tirocinio a Mosca, frequenterà un corso triennale dell’accademia internazionale di balletto del Bolshoi.