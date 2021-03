La movida costa cara ai ragazzi In trenta sanzionati a Gandino

Weekend di sanzioni in Media Valle Seriana, in seguito a contravvenzioni delle misure in vigore per il contrasto della pandemia da Covid-19.

A Gandino , nel tardo pomeriggio, è infatti arrivata la segnalazione ai carabinieri da parte di alcuni cittadini alla stazione dei carabinieri di un assembramento in piazza Santa Croce, a pochi passi dalla centrale piazza Vittorio Veneto. Giunti sul posto, i militari hanno constatato l’ingiustificata presenza di circa una trentina di ragazzi, tutti italiani e residenti nella zona, intenti a parlare tra di loro e consumare bevande. Sono così scattate le operazioni di riconoscimento, e tutti i ragazzi sono stati sanzionati. Riceveranno il verbale nei prossimi giorni.

«Questo episodio deve rappresentare un segnale per tutti – commenta il vicesindaco di Gandino, Filippo Servalli –: l’emergenza non è finita e l’attenzione deve restare ancora alta da parte di tutti. Non per niente siamo ancora in zona rossa. Capisco che i giovani stiano soffrendo, forse più di tutti, questa situazione, ma è bene restare cauti. Molta gente ha paura del virus e quando vede situazioni come quella di domenica allerta giustamente le forze dell’ordine».