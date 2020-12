La neve imbianca tutta la provincia E non finisce qui: attesi altri 50 centimetri

Una decina di centimetri ai 1.500 metri nella sola giornata di mercoledì. Spazzaneve sulle strade di Foppolo e Castione. Venerdì attesi altri 50 centimetri, la beffa per lo sci.

Clima e panorami da pieno inverno quelli di mercoledì 2 dicembre su tutta la nostra provincia, con i fiocchi che sono scesi anche in pianura e sui laghi. Una decina i centimetri di manto bianco accumulati a ieri sera nei paesi più alti, da Foppolo a Valbondione. Solo una spruzzata, invece, in molti paesi con le strade principali che, generalmente, sono rimaste tutte pulite e percorribili. Limitati, quindi, i disagi alla viabilità . Oggi, giovedì 3 dicembre, almeno fino al tardo pomeriggio, dovrebbe essere una giornata di tregua. Neve e pioggia, invece, torneranno da domani e almeno fino a domenica, con accumuli anche consistenti in montagna.