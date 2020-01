La Nutella mania del consigliere ora vola verso il Guinness

Il più grande fan mondiale della Nutella è un politico. No, nonostante i selfie pubblicati su Twitter non stiamo parlando di Matteo Salvini, bensì di Simone Paganoni, consigliere comunale del Patto per Bergamo, che si appresta a entrare nel Guinness dei primati proprio grazie alla golosa crema alla nocciola . Incredibile a dirsi, eppure è lui il più grande collezionista mondiale di memorabilia ufficiali di Nutella: bicchieri, vasetti, tappi, gadget, adesivi, palloni, scatole, pupazzi. Ne ha la bellezza di 4.250 raccolti dal 2007 ad oggi.