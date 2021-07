La Regione sulla variante Delta: «Prevalente tra due-quattro settimane»

Non molto, evidentemente. L’allarme è condensato nelle parole che Letizia Moratti, vicepresidente e assessore regionale al Welfare, ha riferito ieri al Pirellone discutendo una mozione – presentata da Michele Usuelli, +Europa Radicali – proprio sulle azioni di contenimento per questa nuova insidia: «Visto il suo grado di contagiosità – ha detto Letizia Moratti –, è prevedibile che a breve, tra due e quattro settimane, la variante Delta possa diventare quella prevalente in Lombardia».

Sequenziamento, tracciamento, completamento della campagna vaccinale. Si gioca anche su questo la sfida alla variante «ex indiana», per scongiurare quel rimbalzo che si sta osservando qua e là nel mondo. «Appare necessario rafforzare la strategia di sequenziamento – chiedeva Usuelli nella mozione, aggiungendo poi alcuni dati sul tracciamento –. Dai report trasmessi al Cts da parte di Regione Lombardia, risulterebbe che da dicembre si è costantemente ridotto il personale addetto alle inchieste epidemiologiche, che ora è sceso a 0,6 operatori per 10.000 mila abitanti (quindi 600), contro una media nazionale di 1 operatore per 10.000 abitanti». Tra le proposte avanzate da Usuelli, quella di «implementare una strategia di accorciamento dei limiti di intervallo per la somministrazione della seconda dose di vaccino, contrariamente alle attuali indicazioni (8 settimane per AstraZeneca e 21 e 28 giorni per i vaccini a mRna Pfizer e Moderna)». Mozione però bocciata dalla maggioranza del Pirellone.