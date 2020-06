La scuola? Lezioni in oratorio per garantire il distanziamento

Le scuola superiori della Bergamasca si stanno organizzando in vista del prossimo anno scolastico. La Provincia già a marzo, in piena epidemia, aveva contattato in via telematica i diversi dirigenti scolastici degli istituti superiori per conoscere preventivamente il fabbisogno strutturale (come nuove aule, spazi laboratoriali e didattici) per l’anno scolastico 2020/21. Poi, da maggio 2020, ha iniziato ad effettuare sopralluoghi nei vari istituti. Ne è nato l’ultimo «Piano di programmazione di utilizzo del patrimonio provinciale di edilizia scolastica» che entrerà in vigore da settembre. E che tiene in considerazione, oltre ovviamente al numero degli iscritti e alla necessità dell’offerta prettamente didattica, anche dei principi base per la tutela della salute degli alunni che sono (in attesa di ulteriori linee dal ministero dell’Istruzione): ingressi e uscite scaglionati a intervalli regolari di tempo per evitare assembramenti, attività all’aperto, teledidattica e, soprattutto, distanziamento degli studenti per classi. Per rispettarli un grosso aiuto è arrivato dagli oratori che già avevano messo a disposizione spazi per le scuole superiori. Li hanno confermati in alcuni casi, ampliandoli e anche allungando il contratto di locazione.

Come ad esempio a Nembro l’Ipssar Sonzogni che da marzo ha dovuto lasciare gli spazi dell’edificio in via Pizzo della Presolana a Bergamo che condivideva con l’istituto Galli. Avendo bisogno di due aule in più per due quinte, la Provincia ha quindi stipulato un nuovo contratto di locazione con l’oratorio dopo aver chiesto, e ottenuto, l’integrazione di qualche aula rispetto a quelle dell’anno scorso che salgono così a 20. Stesso discorso per l’I.S. Federici di Trescore Balneario che, si legge sui relativi documenti, «necessita di ulteriori spazi ubicati presso l’oratorio». Da qui la decisione di via Tasso di procedere «alla stipula di un contratto di locazione con la parrocchia di Trescore per 6 aule più un locale per sala professori, per tre anni scolastici dal 2020 al 2023». Ciò si è reso necessario anche perché l’I.S. Lotto ha chiesto indietro, e ottenuto, i locali che aveva dato in concessione al Federici.