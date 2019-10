La sfida dell’auto elettrica RadiciGroup spinge sulla ricerca

Può resistere fino a 230° centigradi anche grazie al «rinforzo» del 35% di fibra di vetro e, in virtù della sua leggerezza e flessibilità, può essere utilizzato con successo nei sistemi di aspirazione dell’aria dove è richiesta una notevole resistenza termica. Prodotto ideale a rispondere alle richieste di un settore come quello dell’auto che in questo momento, sulla spinta dei grandi investimenti messi in campo per lo sviluppo dei motori elettrici, sta vivendo una vera e propria rivoluzione. Rivoluzione che, inevitabilmente, investe anche il mondo dei fornitori. In Italia, secondo i dati Anfia, sono le 5.700 imprese coinvolte nella filiera e i 1.2 milioni di lavoratori producono il 6% del Pil nazionale.