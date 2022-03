La siccità secca anche la cava dove si esercitano i sommozzatori di Treviglio

La siccità lascia a piedi i sommozzatori volontari di Treviglio sempre più in difficoltà nel reperire luoghi dove esercitarsi. Basta guardare lo stato in cui si trova la parte della cava Cogest (nei confini di Ciserano) dove l’associazione ha installato una palestra subacquea: è completamente in secca. Proprio in questo sito di estrazione, in questi giorni, era prevista un’esercitazione congiunta: «Ovviamente -sostiene il presidente Giacomo Passera- abbiamo dovuto rimandarla. Un vero peccato».