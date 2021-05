L’Accademia per la solidarietà riparte con un torneo di golf

Ha debuttato domenica 9 maggio il «Bergamo Golf for Charity» 2021, organizzato dall’Accademia dello Sport per la Solidarietà di Bergamo, insieme a Multisport, che prosegue l’impegno per raccogliere fondi da destinare ai progetti del territorio . Sui prati del Golf Club «Bergamo ai Colli» si è svolta la prima gara della manifestazione benefica, con 116 partecipanti che si sono alternati sulle 18 buche del green cittadino dalle 7 fino al tramonto. La solidarietà è stata ancora una volta il leitmotiv dell’iniziativa e il ricavato del torneo verrà devoluto in beneficenza. Solo durante il periodo dell’emergenza Covid, l ’Accademia ha raccolto più di 1,18 milioni di euro (cui si sommano 1,54 milioni di euro donati negli anni passati per numerose iniziative), che hanno permesso di aiutare istituzioni, medici e personale sanitario ad affrontare l’emergenza . Fra i progetti finanziati ricordiamo la tac mobile all’ospedale Bolognini di Seriate, dove è stato allestito anche un impianto per l’ossigeno, così come all’ospedale da campo allestito presso la Fiera di Bergamo. I volontari dell’associazione prestano inoltre servizio di volontariato nei centri vaccinali, allestiti con tavoli, sedie, gazebo e attrezzature donate dall’Accademia.