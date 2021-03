Lago d’Iseo, il virus rallenta nei paesi isolati dal 23 febbraio

In cinque centri su otto della «cintura» istituita 2 settimane fa nel Basso Sebino la curva inverte la rotta. Ma valori alti a Sarnico, Adrara San Martino e Villongo.

Lago d’Iseo, i Comuni «argine» migliorano. L’arancione scuro, qui, è scattato ben prima che nel resto della provincia. Era il 23 febbraio, ore 18: per otto Comuni del Sebino bergamasco arriva a sorpresa la stretta, voluta da Regione Lombardia per arginare l’avanzata del virus e delle sue varianti dal Bresciano. Ed è ai dati promettenti di questi Comuni, tutti in zona lago d’Iseo, che adesso si guarda con speranza: il loro andamento potrebbe – condizionale d’obbligo – anticipare quel che succederà nel resto della provincia. Eccoli dunque, i dati: su otto Comuni arancione rafforzato dallo scorso 23 febbraio cinque invertono la tendenza nell’arco di due settimane, mettendo un freno alla crescita dei contagi.