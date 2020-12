L’anno nero del turismo: calo del 70% «La ripresa? Non prima dell’estate»

Bergamo, negli hotel da marzo presenze giù del 75% e dell’82% nei b&b. Operatori pessimisti. Il secondo lockdown ha messo in ginocchio il settore. Gori: faremo il possibile per dare visibilità alla città.

La città avvolta dai gomitoli di luce, i mercatini di Natale, la passeggiata sulle Mura, un giro nei musei, un po’ di shopping. Gli ingredienti «turistici» per passare a Bergamo le festività natalizie potevano esserci tutti. Ma quest’anno metà degli alberghi in città sono chiusi, idem per le strutture extra-alberghiere. La seconda ondata del Covid-19 ha spento le speranze negli operatori del settore, perlopiù appesi al filo della cassa integrazione, in attesa di tempi migliori. I dati parlano chiaro: da marzo a dicembre le presenze sono calate, rispetto al 2019, del 75% negli hotel, dell’82% nei bed&breakfast, case vacanze, foresterie.