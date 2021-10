L’appello della Regione ai medici di base: «Promuovete la terza dose tra gli assistiti»

Serve ingranare la terza. Fuor di metafora: se con le prime e le seconde dosi lo slancio è stato forte, e in sostanza c’è da fare solo l’ultimo pezzo di strada, occorre invece dare un’accelerata sulle terze dosi. A poco più di un mese dalla partenza della nuova tornata di vaccinazioni anti-Covid, aperte dal 20 di settembre per gli immunocompromessi e poi nelle settimane successive per over 80 e operatori sanitari, il sistema sanitario regionale punta ad aumentare questa adesione. I risultati, al momento, non sono infatti alti come per la campagna massiva; in Bergamasca, per esempio, nel primo mese sono state inoculate 9.300 dosi, un numero non troppo alto.