Lara Patelli: «Io, volontaria per ringraziare chi mi aiuta»

«La sensibilità è come un’allergia. Quello che a molti scivola sulla pelle, alle persone sensibili crea increspature nell’anima». Lara Patelli, 50 anni compiuti da pochi giorni, sorride e cita un aforisma di Paola Felice per raccontare la sua visione della vita, lei che è «piccola e fragile, ma alla fine, anche se si spezza, sa sempre come risollevarsi, soprattutto nell’animo» spiega. I capelli dal taglio sbarazzino, le unghie laccate di azzurro, è una donna che con la sensibilità ha imparato a crescere e a fortificarsi, prendendo sempre il bello da chi la circonda, donando sempre il meglio di quello che sente e vive, giorno dopo giorno.