Laurea per infermieri, scoppia la polemica Caos tirocini e tesi. «Non siamo seguiti»

Nei messaggi via cellulare, in particolare degli studenti pronti a laurearsi a ottobre, si parla di un’università che negli ultimi mesi si sarebbe dimenticata di loro. Carenze su tutti i fronti: lezioni, esami, tirocini, percorso per la tesi.

«La sospensione della didattica in università imposta dal Covid poteva essere gestita molto meglio – spiegano diversi studenti impegnati nelle varie sedi dell’ateneo (Brescia, Mantova, Cremona) –. Sarà un caso, ma soltanto dopo che il vostro giornale ha contattato l’università (giovedì 4 giugno ndr), ci sono giunti i primi segnali di vita. Spiace dirlo – proseguono gli studenti – ma il presidente del Consiglio del Corso di Studio in Infermieristica (il professor Paolo Carlo Motta, ndr) e i docenti non hanno capito le nostre esigenze. Da marzo soltanto un professore ha fatto lezioni online, il poco materiale fornito non è idoneo per prepararsi bene agli esami, dei progetti previsti per alcuni esami non sappiano nulla. Hanno confermato gli esami di giugno via telematica, ma non si conoscono i termini, non si sa quando riprenderemo le attività didattiche, i tirocini (laboratori e stage) obbligatori per laurearsi».