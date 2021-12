Lavoro in nero in un’officina, sospesa l’attività a Trescore

I controlli martedì mattina 14 dicembre: i Carabinieri della Compagnia di Bergamo, unitamente ai militari della Stazione Carabinieri Forestale di Trescore Balneario e del Nucleo Ispettorato del Lavoro hanno sospeso l’attività di un’officina per alcune irregolarità riscontrate.

Al momento dell’accesso all’interno dell’attività, i Carabinieri hanno accertato che nell’officina si trovava un ragazzo di 21 anni, originario dell’India, che lavorava senza un regolare contratto. Inoltre, i militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro, hanno riscontrato la mancanza del previsto documento di valutazione del rischio e, pertanto, alla luce delle mancanze appurate, l’attività in questione è stata sospesa fino alla messa in regola del lavoratore in nero e all’attuazione di un Piano di Valutazione del Rischio obbligatorio per legge.