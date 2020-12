«Le farmacie non avranno i vaccini contro l’influenza»

L’allarme di Federfarma: «La Regione non ce li potrà fornire». Via libera ai rimborsi ai cittadini fragili.

Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità una mozione del Pd in cui si chiede alla Giunta di rimborsare i cittadini fragili che dal primo novembre, pur rientrando nelle categorie target con diritto alla gratuità del vaccino, sono stati costretti a rivolgersi ai privati per la vaccinazione antinfluenzale . Il rimborso sarà pari a un prezzo di riferimento, che dovrà essere stabilito dalla Regione. «In questo momento di emergenza sanitaria la vaccinazione antinfluenzale è fondamentale anche per semplificare la diagnosi tra i pazienti affetti da Covid o da influenza stagionale – ha commentato il consigliere regionale del Pd Samuele Astuti, primo firmatario della mozione –. La Regione però non ha rispettato i tempi: i vaccini, per gli errori di approvvigionamento, non ci sono».