«Le restrizioni danno risultati ma guai a mollare le precauzioni»

I numeri. Quello che dicono, e quello che non dicono. «La situazione è seria, ma meno di quanto lo fosse fino a pochissimo tempo fa: stiamo vedendo i primi segni, anche evidenti, che le misure introdotte dalla metà di ottobre hanno un effetto». Stefano Calza, professore ordinario di Statistica medica all’Università di Brescia, guarda le cifre, trovando un segno di ottimismo. Che non vuol certo dire abbassare la guardia: «Guai a mollare le redini: il virus ha solo rallentato, non vuol certo dire che si sia fermato» specifica. Perché l’Rt, l’indice di contagiosità dopo l’introduzione delle misure anticovid, continua a essere «troppo alto».

«I positivi aumentano ancora, ma non così velocemente: lo indica il trend settimanale, quello su cui è opportuno fare valutazioni. Purtroppo, però, c’è da aspettarsi che la curva dei ricoveri e dei decessi continui ancora a crescere», prosegue Calza. Le misure introdotte da metà ottobre che impatto hanno? «Senza queste misure il picco sarebbe arrivato più in là nel tempo, cioè la curva avrebbe continuato a crescere più a lungo e soprattutto raggiungendo picchi più alti», nota il professore. I paragoni con marzo, da un lockdown all’altro, sono però improponibili, perché «la situazione è radicalmente diversa. La crescita a marzo ha avuto una impennata vertiginosa, con tassi di contagio e mortalità altissimi nell’arco di due settimane, peraltro una crescita anche sottostimata per la mancanza di un sistema di tracciamento – ricorda Calza –. Oggi il sistema sanitario è sotto stress, ma non è stato travolto: lo dicono i numeri. Attenzione: dire che la situazione è migliore non vuol dire che sia buona. Nelle prime settimane di ottobre eravamo in una situazione molto seria, e anche oggi l’Rt è ancora troppo alto per dare segni di tranquillità».