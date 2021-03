Le Rsa diventano centri vaccinali «Noi ci siamo, daremo una mano»

Potrebbero diventare un ulteriore tassello per la campagna massiva. Perché se l’obiettivo è rendere davvero capillare la rete dei vaccini, allora è solo moltiplicando i «nodi» che si può viaggiare spediti verso l’immunità. In campo, allora, potrebbero esserci anche le Rsa. Mercoledì, attraverso una delibera di Giunta, Regione Lombardia ha infatti approvato un protocollo d’intesa con le associazioni degli erogatori privati per l’attuazione del piano vaccinale: in sintesi, anche le case di riposo potranno diventare centri vaccinali contro il Covid, qualora aderissero alla possibilità tratteggiata nel documento. L’accordo ora potrà fare la propria strada nel solco della disponibilità degli enti erogatori, oltre che delle priorità e delle tempistiche definite a livello nazionale e regionale. In Bergamasca, dove si contano oltre 60 case di riposo, non si possono ancora fare stime sulle adesioni, ma l’orizzonte sembra quello di una valutazione positiva di questa opportunità. Molto inciderà anche dalla disponibilità dei vaccini, e verosimilmente per queste strutture saranno indicati i sieri più «maneggevoli», quelli con una catena del freddo più facilmente gestibile, compreso Johnson & Johnson in arrivo da aprile (monodose, tra l’altro).