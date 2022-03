Lei è russa, lui ucraino: sposi a Suisio. La lezione di Anastasiia e Vitalij

I loro due Paesi in conflitto, una guerra che ha messo l’uno contro l’altro due popoli che si chiamavano fratelli, ma alla fine l’amore vince sempre. E no, non è retorica: è la bellissima storia di Anastasiia e Vitalij, lei russa classe 1998, lui ucraino del 2000. Ieri mattina i due giovani si sono uniti in matrimonio nel Comune di Suisio: una notizia che infonde nei cuori di tutti la speranza di ritrovare la pace. Vitalij è a Susio da dieci anni. Prima abitava dalla nonna in Ucraina, quando suo padre, già in Italia da diversi anni, lo chiamò per lavorare nella propria ditta artigiana di cartongessisti a Susio. La maggior parte dei parenti sono anch’essi emigrati in Italia, mentre in Ucraina sono rimasti alcuni zii e la nonna. Vitalij ha conosciuto Anastasiia quattro anni fa, durante un viaggio di lavoro in Russia. Tra i due è stato colpo di fulmine, al punto che lei ha raggiunto subito Suisio per stare con il suo amato.