L’eredità di Fusari: fate vivere le mie ricette «Costruite con il cibo un mondo migliore»

Il cordoglio per la morte dello chef Vittorio Fusari. Iginio Massari: «Ciao amico». L’omaggio di Slow Food Italia.

«Non vi ho lasciati, avete in eredità le mie ricette che raccontano le mie idee. Copiatele e fatele vivere costruendo attraverso il cibo un mondo migliore». È questa l’eredità più preziosa che lascia Vittorio Fusari a chi in questi anni l’ha seguito nella vita e sulla sua pagina social su Facebook «Vittorio Fusari cuoco». Il noto chef del «Balzer» sul Sentierone a Bergamo è morto mercoledì 1 gennaio all’ospedale Mellino Mellini di Chiari. Fusari lascia la moglie Anna Patrizia Ucci, medico all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo, e un figlio, Giacomo, di 15 anni. Molti i grandi chef che rendono omaggio a Fusari: tra i primi Iginio Massari: «I miei pensieri corrono ai momenti di felicità condivida; ciao Amico Vittorio». «Lui non voleva solo cucinare bene, voleva cambiare il mondo con la cucina» scrive Slow Food Italia ricordandolo.