L’estate sta finendo, maxigrandinata In Valtellina scatta l’allerta rosso

Tutto annunciato e confermato dalle temperature in picchiata di venerdì sera (28 agosto): violenti temporali non hanno risparmiato la Bergamasca e in particolare le Valli Seriana e di Scalve, con una coda del maltempo che ha preso la via della Val Camonica, fatta di grandine e forte vento. Certo, guardare le fotografie che arrivano dal rifugio Albani, in Valle di Scalve, torna utile a capire questa decisa «rinfrescata». Oltre a tuoni e saette, a raffiche di vento che qualcuno ha definito «trombe d’aria» , nel reportage serale che sulla pagina Facebook de L’Eco ha visto i nostri lettori confrontarsi sul meteo di casa propria, da Nembro a Colere la grandine ha contribuito a far abbassare la temperatura , anche di 10 gradi e più. Per fortuna non si rilevano danni importanti se non ramaglie volate ovunque e allagamenti, come sulla provinciale che attraversa Leffe, in zona lungo Romna e sulla strada che porta a Casnigo attraverso via Carrali.

La grandine al rifugio Albani