Lettere delle detenute a Santa Lucia «Mi piacerebbe avere un’altra possibilità»

Santa Lucia. Notte magica, notte dei desideri, notte in cui anche gli adulti tornano bambini. Notte dove nel buio si accende la speranza, anche quando tutto sembra perduto. Anna, Ornella, Carla, Irene e Miriam – ma i loro nomi veri non sono questi – sono detenute nella Casa circondariale di Bergamo. Hanno sbagliato, stanno pagando. Ma perfino in carcere, dove il tempo scivola via sempre uguale, certe giornate hanno un sapore speciale. E allora viene voglia di prendere carta e penna per tornare a sentirsi normali.