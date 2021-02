L’Europa accelera sulla distribuzione «Entro l’estate il 70% dei vaccinati»

I tempi stringono. Riunioni, video-chiamate, telefonate e vertici, tecnici e politici, sono ormai all’ordine del giorno. Regioni e governo cercano di trovare la quadra sulla rimodulazione del piano vaccini che, dopo la raccomandazione dell’Aifa ad utilizzare AstraZeneca per gli under 55, appare quanto mai inevitabile. Rassicurazioni, seppur velate, arrivano dall’Unione europea che garantisce l’arrivo di dosi necessarie per vaccinare il 70% della popolazione. Dunque italiani compresi, che lunedì 1° febbraio hanno celebrato il superamento dei due milioni di vaccinati in poco più di un mese.

Intanto da lunedì il Lazio ha lanciato le prenotazioni per gli over 80, che cominceranno ad essere vaccinati già dall’8 febbraio, così come dovrebbe avvenire anche in Valle d’Aosta e, successivamente, in gran parte delle altre Regioni .Quello che però in questo momento preme sapere ai governatori è quale sarà la nuova «road map» del piano vaccinale che, con l’arrivo di AstraZeneca, potrebbe entrare nella cosiddetta fase di massa. C’è da capire, però, quali saranno le categorie da privilegiare per la somministrazione delle dosi e quali strutture utilizzare per le operazioni. Per il momento nulla è deciso, ma ci sarebbe già chi ha proposto di mettere in cima alla lista insegnanti, forze dell’ordine e lavoratori del servizio pubblico. Da verificare, però, la platea di idonei in base all’età. Secondo alcune stime, per esempio, nelle scuole italiane i docenti «under 55» sono 500 mila (600 mila considerando anche i precari), mentre quelli più anziani sono 300 mila. In Polizia, invece, gli ultra-cinquantacinquenni sono circa il 30% della forza effettiva.