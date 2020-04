«L’immunità di gregge è lontanissima, attenti» L’allarme dell’Ordine dei Medici

Guido Marinoni: «Il numero dei contagiati ufficiali è verosimilmente troppo basso. Il Covid può riesplodere in ogni momento».

«Siamo ancora molto lontani dall’ immunità di gregge. Attenzione alla ripartenza, perché l’ infezione può riesplodere in ogni momento». A mettere in guardia dal ritorno in massa nelle strade e nei luoghi di lavoro è il presidente dell’ Ordine dei Medici di Bergamo Guido Marinoni.

Lo scivolone più noto sull’ immunità di gregge è stato quello di Boris Johnson (che puntava a esporre i britannici direttamente al coronavirus per sviluppare la capacità di gruppo di resistere all’ attacco dell’ infezione). Il primo ministro del Regno Unito è tornato sui suoi passi dopo essere finito lui stesso in ospedale per il Covid.