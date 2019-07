Linate chiude 3 mesi, task force a Orio

Più vigili e potenziata l’assistenza a terra

La conseguenza immediata della chiusura di Linate si avrà in un maggior tasso d’occupazione dei voli da Orio diretti in quelle destinazioni raggiungibili da Linate: «Oltre ai voli trasferiti e ai potenziamenti di frequenze. È previsto un ulteriore incremento del coefficiente medio di riempimento dei voli» spiegano da Sacbo. Il cosiddetto «load factor», che già adesso è vicino al 90% come media di scalo.