L’infettivologo Galli: «Sbagliato togliere le mascherine, la battaglia con il Covid non è finita»

La svolta è vicina. Il 31 marzo finirà dopo due anni e due mesi lo stato di emergenza da Covid e si concretizzerà dal 1° aprile un alleggerimento dei divieti, con una scansione progressiva fino al 15 giugno per il ritorno alla normalità. E tra Green pass da abolire e obblighi vaccinali che cadranno, al centro del dibattito figura sempre l’uso delle mascherine.

Il professor Massimo Galli

«Occorrerà tenerle sempre negli ambienti chiusi, far passare il messaggio del “liberi tutti” relativamente alle mascherine è rischioso - sottolinea l’infettivologo Massimo Galli, già direttore del reparto di Malattie Infettive dell’ospedale Sacco di Milano -. Le mascherine sono un prezioso dispositivo di protezione individuale, non un feticcio di cui liberarsi o da mettere al rogo come strumento di oppressione. Il governo dovrà tenerne conto nell’approntare le decisioni che incidono sulla vita delle persone».