L’Italia in finale, esplode la festa in centro a Bergamo - Le foto

Con la vittoria degli Azzurri, Bergamo esplode di gioia e scatta la festa in giro per il centro città. Al via caroselli, clacson e tricolori che sventolano nella notte degli Europei: Porta Nuova è l’epicentro della festa.

Bergamo come tutta l’Italia: le piazze italiane dove erano stati allestiti i maxischermi per seguire la semifinale con la Spagna, e dove i tifosi avevano trattenuto il fiato per la tensione di una partita a lungo in bilico, sono esplose all’unisono in un urlo liberatorio al momento del rigore decisivo di Jorginho.