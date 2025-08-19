Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca
Martedì 19 Agosto 2025

Lombardia fortunata al gioco, a Mozzo vinti 50mila euro

CURIOSITÀ. A Mozzo un giocatore ha centrato una quaterna sulla combinazione 8-14-17-43 puntata su Tutte. La giocata vincente è stata convalidata presso la ricevitoria di via Lecco.

Redazione Web
Redazione Web

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Mozzo

L’estrazione del Lotto e del 10eLotto straordinaria di lunedì 18 agosto (recupero del concorso di Ferragosto) ha visto la Lombardia protagonista assoluta. Le due vincite più alte registrate a livello nazionale, infatti, sono arrivate proprio nella regione - segnala l’agenzia Agimeg - con un bottino complessivo che supera i 100.000 euro.

A Mozzo un fortunato giocatore ha centrato una quaterna sulla combinazione 8-14-17-43 puntata su Tutte. La giocata vincente - sottolinea Agimeg - è stata convalidata presso la ricevitoria di via Lecco e ha permesso di incassare un premio da 50.950 euro.

A Sondrio

Sempre in Lombardia è arrivata anche la seconda vincita più alta del concorso: a Sondrio, in una ricevitoria di via Aldo Moro, un giocatore ha centrato un «9» al 10eLotto nella modalità frequente, grazie a una puntata da 4 euro. La vincita ammonta a 50.000 euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sondrio
Economia, affari e finanza
Macroeconomia
Tempo libero
Giochi d'azzardo, Lotterie
Giochi