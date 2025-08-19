Cronaca
Martedì 19 Agosto 2025
Lombardia fortunata al gioco, a Mozzo vinti 50mila euro
CURIOSITÀ. A Mozzo un giocatore ha centrato una quaterna sulla combinazione 8-14-17-43 puntata su Tutte. La giocata vincente è stata convalidata presso la ricevitoria di via Lecco.
Mozzo
L’estrazione del Lotto e del 10eLotto straordinaria di lunedì 18 agosto (recupero del concorso di Ferragosto) ha visto la Lombardia protagonista assoluta. Le due vincite più alte registrate a livello nazionale, infatti, sono arrivate proprio nella regione - segnala l’agenzia Agimeg - con un bottino complessivo che supera i 100.000 euro.
A Mozzo un fortunato giocatore ha centrato una quaterna sulla combinazione 8-14-17-43 puntata su Tutte. La giocata vincente - sottolinea Agimeg - è stata convalidata presso la ricevitoria di via Lecco e ha permesso di incassare un premio da 50.950 euro.
A Sondrio
Sempre in Lombardia è arrivata anche la seconda vincita più alta del concorso: a Sondrio, in una ricevitoria di via Aldo Moro, un giocatore ha centrato un «9» al 10eLotto nella modalità frequente, grazie a una puntata da 4 euro. La vincita ammonta a 50.000 euro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA