Lombardia fortunata al gioco, a Mozzo vinti 50mila euro

L’estrazione del Lotto e del 10eLotto straordinaria di lunedì 18 agosto (recupero del concorso di Ferragosto) ha visto la Lombardia protagonista assoluta. Le due vincite più alte registrate a livello nazionale, infatti, sono arrivate proprio nella regione - segnala l’agenzia Agimeg - con un bottino complessivo che supera i 100.000 euro.

A Mozzo un fortunato giocatore ha centrato una quaterna sulla combinazione 8-14-17-43 puntata su Tutte. La giocata vincente - sottolinea Agimeg - è stata convalidata presso la ricevitoria di via Lecco e ha permesso di incassare un premio da 50.950 euro.