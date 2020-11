Lombardia, il virus «brucia» 20 anni di Pil Bergamo tra le province più danneggiate

Il conto è salato, e inevitabilmente lo sarà ancor di più: 3.251 euro. È questo, in media, che ogni bergamasco perderà nel 2020, a causa dei riflessi economici dell’emergenza sanitaria. Un taglio che a livello lombardo pesa ancora di più e, a livello di Pil, riporterà la regione ai livelli di vent’anni fa. La stima arriva dalla Cgia di Mestre, che ha calcolato le perdite di «valore» aggiunto pro-capite (cioè per ogni cittadino) tra lo scorso anno e quello funesto che sta per concludersi; una stima, questa, che peraltro ancora non tiene conto delle ricadute dell’ultimo Dpcm, che ha posto la Lombardia in zona rossa. Secondo l’Ufficio studi dell’associazione degli artigiani e delle piccole imprese, il valore aggiunto pro-capite della provincia di Bergamo scenderà infatti dai 29.082 euro del 2019 ai 25.831 di fine 2020, con un segno negativo dell’11,42%: da questa prospettiva la terra orobica è la quinta provincia italiana a tracciare il calo più consistente, preceduta solo da Milano (-11,6%), Prato e Rimini (-11,4%), e Pisa (-11,3). Guardando ai valori assoluti, Bergamo è all’undicesimo posto nazionale (e al secondo lombardo) di una graduatoria dove primeggia sempre – in negativo – il capoluogo lombardo (-5.575 euro), seguito nelle primissime posizioni da Bolzano (-4.058 euro), Modena (-3.654 euro), Bologna (-3.603 euro) e Firenze (-3.456 euro). Il prezzo complessivo, moltiplicando il valore pro-capite per il numero degli abitanti, per Bergamo arriva a circa 3,6 miliardi di euro.