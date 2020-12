Lombardia, l’indice Rt non scende più «Stallo che deve far riflettere»

Sono 2.093 i nuovi positivi in Lombardia sulla base di oltre 24 mila tamponi processati, con un rapporto tra test e contagi giornalieri pari all’8,6%. Si è tornati a 2 mila positivi giornalieri sul territorio regionale dopo tre giorni e con i 79 contagiati registrati giovedì 10 dicembre tra Bergamo e provincia per la terza volta (negli ultimi cinque giorni) non si è arrivati a quota 100 positivi giornalieri.

Numeri contenuti ai quali bisogna aggiungere i dati in costante riduzione dei pazienti ricoverati negli ospedali lombardi: altre 18 persone hanno lasciato in 24 ore i reparti di Terapia intensiva (sono 748 i posti letto occupati) e sono 114 in meno i pazienti nei reparti ordinari di medicina (totale 5.613). Dati confortanti anche per i guariti e dimessi dagli ospedali, aumentati di 4.581 unità in un giorno (sono in totale 324.961), mentre i numeri dei decessi si confermano alti con altre 172 vittime giornaliere riconducibili al Covid in Lombardia, di cui 3 nella Bergamasca.