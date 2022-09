Londra, un milione di persone e 500 leader da tutto il mondo per l’addio alla regina Elisabetta - Segui la diretta web

È il giorno dei solenni funerali di Stato per la regina Elisabetta, scomparsa l’8 settembre all’età di 96 anni, e il Regno Unito si ferma per l’ultimo addio alla sovrana più longeva della storia britannica : oggi - lunedì 19 settembre - chiusi musei e molte attività commerciali, cancellati gli appuntamenti in ospedale e i funerali.