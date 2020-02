Loreto, chiude la biblioteca «Impianti non a norma»

Il verdetto dei tecnici è arrivato giovedì 20 febbraio: «La biblioteca di Loreto va chiusa». E il motivo è valido. Lo spazio - un appartamento all’interno delle Terrazze Fiorite in via Coghetti, i «polèr», costruiti a metà degli anni Settanta tra San Paolo e Loreto - non è a norma. La verifica avviata dal Comune ha portato alla sentenza di chiusura, effettiva dai prossimi giorni. «A norma» (almeno secondo i livelli di sicurezza richiesti in un luogo pubblico nel 2020) c’era davvero poco. L’impianto elettrico deve essere rifatto secondo le ultime prescrizioni anti incendio, mancano le uscite di sicurezza, le altezze e la distribuzione degli spazi non consentono un utilizzo così particolare.