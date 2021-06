Lorini: «Avremo un’estate di libertà, ma senza vaccino rischio alto»

Lo avevo predetto qualche mese fa: avremo un’estate di grande libertà. E grazie all’avanzata della campagna vaccinale siamo arrivati ad avere meno vincoli anche prima del previsto. Questo non può che far piacere, ma non deve farci dimenticare che il virus non è stato cancellato dal nostro mondo, dalla nostra vita quotidiana. E mai come in questo momento, avere comportamenti di responsabilità sociale è di vitale importanza». Luca Lorini, direttore del Dipartimento di Emergenza-urgenza e dell’Area critica dell’Asst Papa Giovanni si definisce «ottimista verso un prossimo futuro, ma anche realista: probabilmente fino alla fine dell’anno, e anche più avanti, continueremo a registrare casi, anche gravi, di infezione da Sars-Cov2».

Lei, nel pieno dello tsunami che ha travolto prima la Lombardia e poi il mondo intero, aveva coniato una sorta di mantra: «Nessuno incontri nessuno». Ora siamo in zona bianca, la Lombardia ha finalmente raggiunto un livello di libertà che sembrava impossibile solo qualche mese fa. Dobbiamo continuare a seguire questo mantra, per essere sicuri di non ritrovarci in un autunno da lockdown? Ora ci sono i vaccini.