Lorini, i vaccini anti-Covid funzionano «Over 85, fascia con minor incidenza»

C’è una finestra temporale precisa in cui il fascio di curve s’intreccia e si rimescola, e in quello snodo c’è un dato concreto di speranza. Gli effetti del vaccino s’iniziano a intravedere concretamente anche in Lombardia nella parte più anziana della popolazione, la più vulnerabile di fronte alla ferocia del virus. È un report dell’Associazione italiana di epidemiologia – basato su dati messi a disposizione da Regione Lombardia – a instillare la fiducia, scavando a ritroso nelle ultime due ondate. Dal 9 novembre al 7 febbraio l’incidenza maggiore dei contagi si osservava tra gli over 85: da quel momento in poi altre classi d’età sono invece diventate le più colpite, e queste curve «giovani» si sono alzate più della parabola degli ultra 85enni. Più precisamente: escludendo i bambini, oggi gli over 85 sono la classe d’età con l’incidenza minore, pur con un rialzo recentissimo legato alla recrudescenza del virus.

Cos’è successo, nell’arco di questi mesi? A gennaio sono iniziate le somministrazioni agli anziani ospiti delle Rsa (oggi praticamente concluse, queste), dal 18 febbraio estese a tutti gli over 80 e ancora in corso. Tra gli over 85, nel periodo 8-14 marzo si sono contati 265 nuovi casi ogni 100 mila abitanti di quest’età; di contro, nel totale della popolazione l’incidenza era a quota 330. Ma il gap è ben più evidente se si amplia il mosaico anagrafico: la fascia 80-84 anni ha un valore d’incidenza a quota 273, quella 65-79 anni è a 278; tra i 25 e i 44 anni l’incidenza si alza invece a 346, poi a 348 tra i 45-64 anni, infine a 393 per la fascia 19-24 anni.