Lorini: «In terapia intensiva la mortalità per Covid ora è scesa al 30%»

La lieve risalita della curva non spaventa Luca Lorini, direttore del dipartimento di Emergenza Urgenza e Area Critica del «Papa Giovanni» di Bergamo. Lorini e la sua équipe nella prima ondata hanno gestito la Terapia intensiva più grande al mondo dopo quella di Wuhan, e un accenno alla risalita dei casi, in questi giorni in cui gli hub vaccinali iniziano a spegnere le prime luci, non desta troppa preoccupazione.

Luca Lorini

(Foto di Beppe Bedolis)

«La verità è che Omicron è una variante che possiamo in qualche modo permetterci di far circolare, naturalmente con attenzione. Alla stragrande maggioranza delle persone completamente vaccinate questa variante non causa troppi problemi , e in più stiamo andando incontro alla stagione estiva, quella che favorisce un minor contagio». E se i principali indicatori restituiscono un quadro fiducioso, al netto di oscillazioni minime, c’è un dato che, seppur in calo, fatica a essere incoraggiante: i decessi, fra i 130 e i 180 al giorno a livello nazionale.