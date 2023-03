Lotta alla leucemia, tornano le uova dell’Ail in Bergamasca

Tornano in questi giorni in oltre 4.300 piazze italiane le uova di Pasqua Ail, tradizionale appuntamento con la solidarietà promosso dall’Associazione italiana contro Leucemie, linfomi e mieloma. Il contributo minimo per ricevere l’uovo di Pasqua è di 12 euro; per sapere in quali piazze trovare i volontari basta consultare www.ail.it . In città saranno in piazzale Oms lunedì 27 marzo e il 4 aprile, l’1 e il 2 aprile sul sagrato della chiesa del Monterosso, il 2 aprile sul sagrato della chiesa di San Colombano, oggi e domani sul sagrato della chiesa di San Tomaso. Molte anche le piazze in provincia.