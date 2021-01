Lotta con il Parkinson dall’adolescenza «La mia bacchetta magica è la musica»

La musica per Elisa Rovelli è una bacchetta magica che rompe il silenzio del suo cuore e la trasporta in un mondo di emozioni e di colori, lontano da Mr. Parkinson, da sempre suo compagno di vita.

Ha solo 34 anni, e convive da quando ne aveva 11 con una forma giovanile e aggressiva di questa malattia neurologica degenerativa. Non per questo ha rinunciato alle sue passioni: «Ho imparato a caro prezzo – racconta – che con la tenacia e l’allenamento si può superare qualunque ostacolo». Il suo nome d’arte è Sigma The Voice, e ha fondato all’inizio del 2020 una piccola casa discografica, la Disability Records, con l’amico Alessio Pitoni, in arte Adria The Reject, affetto da fibromialgia. «La musica – spiega Elisa – è la passione che mi salva».