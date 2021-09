L’ultimo saluto a don Lino. Il Vescovo: «Uomo colto ed educato, era un piacere conversare con lui»

La chiesa non è riuscita a contenere tutti i fedeli, gli amici e i conoscenti che hanno voluto presenziare alla cerimonia funebre, celebrata dal vescovo di Bergamo monsignor Francesco Beschi e dal parroco della Malpensata don Claudio Del Monte, che gli è stato vicino fino all’ultimo.

Ai funerali erano presenti numerosi rappresentanti delle associazioni, del mondo dell’imprenditoria e dell’arte, la grande passione di don Lino, che nella vita ha sempre ricercato il bello nella sua immensa fede. A fine cerimonia la salma è stata trasportata a Cologno al Serio, suo paese natale, per la tumulazione. «Don Lino aveva un carattere fine ed educato - lo ricorda così il vescovo di Bergamo -. Era un piacere conversare con lui. Mi scriveva sempre per testimoniare la sua vicinanza e la preghiera, com un apostolo con il suo discepolo».