Mai troppo tardi: la chimica, gli infusi e un libro a 98 anni

Ci sono persone che hanno segnato la storia, la vita sociale e le tradizioni di un paese. A Sarnico il dottor Luigi Passeri, per 40 anni titolare dell’omonima farmacia, ha saputo vivere con passione come pochi la propria comunità dedicandole, con costanza e dedizione, tempo e lavoro; una trama inscindibile nella storia della cittadina lacustre, come pieghe di un’unica bellezza: scientifica, artistica e umana.

Oggi, a 98 anni, dopo la scomparsa nel 2014 dell’amatissima moglie Carlotta, per anni preside della locale scuola media «Donadoni», si è ritirato nella propria abitazione in riva all’Oglio, l’ex filanda in «piè degli orti» che la genialità dell’architetto Sommaruga trasformò, nel 1907, in uno dei tanti gioielli Liberty di Sarnico. La passione per l’arte, trasmessa dal padre, dipendente delle ferrovie e pittore per diletto, lo portò nel 1954 ad acquistare la villa, conquistato dalla raffinata eleganza decorativa, dalla danza delle forme, dai materiali che si fanno natura, tipici di quest’arte ribellata che è il Liberty. La sua quotidianità è scandita da lettura, studio e traduzione in testi di quanto apprende. Riflessioni da lui elaborate in libertà e in piena capacità cognitiva su tematiche scientifiche, filosofiche, storiche e artistiche: argomenti dei quali, come dice spesso, «non si può parlare a vanvera».