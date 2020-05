Malato nella foto sul New York Times È guarito e il fotografo è passato a trovarlo

Autista di Cenate Sotto immortalato in uno scatto finito sulla prima pagina del giornale più prestigioso degli Stati Uniti. «Non mi ero nemmeno accorto, quando me l’ha fatto non ero cosciente». A fine aprile l’incontro.

C’è una luce giallognola, malata, capace da sola di rendere quale fosse l’atmosfera al capezzale di un malato di coronavirus nelle case bergamasche, in quella foto – strepitosa - finita dritta sulla prima pagina del New York Times. Lui, Claudio Travelli, 60 anni, di Cenate Sotto, autista dell’Italtrans, aveva lo sguardo offuscato, l’espressione quasi implorante, la borsa del ghiaccio in testa, il saturimetro sull’indice della mano destra e il corpo celato da un drappeggio tutt’altro che caravaggesco, frutto delle pieghe di un copriletto dei più comuni. Sopra, l’immagine di una Madonna che lo osservava severa dall’alto; accanto, le due figlie e i volontari della Croce Rossa di Alzano arrivati per portarlo in ospedale.

Era il 16 marzo, il periodo più funesto in termini di decessi e quella foto rischiava di essere il suo epitaffio. Ma il signor Claudio ha resistito e, dopo tre settimane di degenza e 33 di isolamento, è guarito . «L’esito del secondo tampone me l’hanno consegnato l’8 maggio: negativo pure quello», annuncia con sollievo al telefono.