Malfunzionamento della caldaia, 40enne intossicata: a Zingonia per il trattamento di ossigeno terapia

Intossicazione da monossido di carbonio nella notte tra domenica 24 e lunedì 25 ottobre: in Habilita a Zingonia è stato effettuato un trattamento di ossigeno terapia per una donna di 40 anni che è stata soccorsa nella sua abitazione, nel Cremasco.

L’incidente è avvenuto a Soresina, in provincia di Crema, in via Gramsci. La causa dell’intossicazione pare sia da attribuire al cattivo funzionamento della caldaia posizionata all’interno della cucina della donna.

Una volta giunti i soccorsi, la 40enne è stata trasportata all’Ospedale di Crema. La paziente è poi giunta in Habilita alle 2 di lunedì mattina e, una volta concluso il trattamento, è quindi stata trasferita nuovamente presso l’Ospedale di Crema.