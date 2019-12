Malore fatale in palestra a soli 22 anni Il dolore di Bonate per la giovane Chiara

Si è spenta al «Papa Giovanni XXIII» nella giornata di martedì 17 dicembre Chiara Roncalli: aveva 22 anni e viveva con la famiglia a Bonate Sopra. L’altra sera, lunedì, era nella palestra dell’istituto superiore «Maironi da Ponte» a Presezzo, quando si è sentita male. All’improvviso, si è accasciata a terra, in un attimo . È stata subito soccorsa e immediatamente è stato allertato il 118. Quando l’auto medica e due ambulanze sono arrivate nella palestra, la ventiduenne era ormai in condizioni gravissime. Stabilizzata sul posto, è stata caricata su un’ambulanza e portata in codice rosso (massima gravità) all’ospedale cittadino, dove i medici l’hanno immediatamente portata nel reparto di Terapia intensiva. Purtroppo, però, nelle ore successive la giovane bonatese è spirata.