Malore in montagna, muore impiegata della Provincia. I colleghi: «Dolce, solare e competente»

«Sempre disponibile e sorridente, una brava catechista. Una perdita che ci lascia senza parole». Così don Simone Pelis, ricorda Anna Sonzogni, 49 anni, di Zogno, morta martedì 19 aprile poco prima delle 14 durante un’escursione con un’amica nella zona dell’alpe pascoliva di Cardeto, in territorio di Gandellino, raggiungibile da Gromo ma anche da Carona. Il malore poi fatale per la donna di Zogno, che era in compagnia, è avvenuto nei pressi del lago di Mezzo. Sembra che le escursioniste fossero dirette al passo di Portula che consente di scendere anche al rifugio Fratelli Calvi, in alta Valle Brembana. Anna Sonzogni, dipendente della Provincia di Bergamo da una ventina d’anni, era una buona camminatrice. E ieri aveva deciso di raggiungere la zona tra Valle Seriana e Val Brembana. Stando a quanto è stato possibile sapere sarebbe stata colta da un malore durante il cammino. L’amica che era con lei ha chiamato il 112. Sul posto è arrivato l’elisoccorso alzatosi da Brescia che, poi, ha trasportato la donna all’ospedale di Sondrio, dove ancora si trovava ieri sera.

E la notizia della sua scomparsa si è diffusa a Zogno solo in tarda serata. «Anna faceva la catechista da diversi anni, anzi lei amava definirsi aiuto catechista - la ricorda ancora il curato dell’oratorio don Simone Pelis -. Prima lo aveva fatto con i ragazzi della scuola media, portandoli fino alla Cresima, quest’anno, invece, si stava dedicando ai bambini delle elementari. E proprio domenica prossima li avrebbe accompagnati alla loro Prima Comunione». «Sempre disponibile e gentile - continua don Pelis - non l’ho mai sentita alzare la voce. Una delle sue passioni era proprio quella di camminare in montagna». Collega - in quest’anno - come catechista con il gruppo di bambini che domenica riceverà la Prima Comunione era Angela Bonetti: «Una persona squisita, amabile – la ricorda –. Ci trovavamo ogni venerdì per la lezione ai bambini. La sua passione era sicuramente quella di andare in montagna e proprio nei giorni scorsi, parlando con lei, si era pensato di fare un’uscita insieme, magari il 1° maggio.