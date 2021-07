Malore in Sardegna, sabato i funerali di Andrea nella chiesa delle nozze

Nella chiesa parrocchiale di Martinengo dove sabato scorso si era sposato, sabato 10 luglio nel pomeriggio Andrea Ghislotti riceverà l’ultimo saluto dopo la prematura e improvvisa scomparsa avvenuta l’altro ieri su una spiaggia della costa sarda mentre era in viaggio di nozze con la moglie Elena. Il feretro dell’imprenditore agricolo di 33 anni dovrebbe giungere nel primo pomeriggio di oggi a Ghisalba, alla Cascina Bergamaschi, in via delle Crocette, dove l’agricoltore abitava e lavorava, in attesa del funerale che sarà celebrato alle 15 a Martinengo, comune di origine dei due sposi. L’imprenditore era molto conosciuto nel settore agricolo, perché cogestiva a Ghisalba la società agricola Ager dei fratelli Ghislotti, portando avanti una passione di famiglia ereditata dal papà e dagli zii.