Malore sulla tomba del marito, pensionata muore a 85 anni

Nel giorno di San Valentino si è recata al cimitero di Treviglio per portare un saluto all’amato marito, ma una volta davanti al loculo del coniuge è stata colpita da un malore che non le ha lasciato scampo. Per Erminia Dossi, 85 anni, a nulla sono valsi i tentativi di rianimazione da parte di un operatore cimiteriale e di un’altra donna presente, oltre a quelli del personale del 118.

L’episodio si è verificato lunedì 14 febbraio alle 13,20. La donna, che abitava nella vicina via Beato Angelico, si era mossa da casa dopo avere pranzato. Percorsi i cento metri di distanza è entrata nel camposanto e si è diretta verso la nuova ala nordovest. Qui i resti di Giacomo Bonacina, il marito deceduto all’inizio degli Anni ’80, erano stati tumulati alla fine di gennaio. Le visite di Erminia Dossi erano quotidiane, ma quella di lunedì aveva un particolare significato, essendo San Valentino. Non si sa esattamente quando la donna sia stata colta dal malore, essendo l’area più defilata rispetto al resto del cimitero e con pochi loculi occupati. Ad accorgersi dell’anziana immobile sul pavimento del porticato è stata una donna in visita a un parente. Ha subito chiamato telefonicamente uno dei due operatori cimiteriali, avendo a disposizione il numero, che si trova alla reception.