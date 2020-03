Mancata zona rossa in Valseriana Pierino Persico: mai ostacolata

La Valle Seriana è una delle zone della provincia di Bergamo con la più alta concentrazione di aziende. Nel linguaggio da comunicato stampa la definizione sarebbe «a spiccata vocazione manifatturiera-industriale». Una realtà economica che a causa del lockdown è ferma, immobile, così come altre centinaia di piccole e grandi aziende, laboratori artigiani e uffici nel resto della provincia. Che dovesse chiudere prima - a inizio marzo, dopo il focolaio del coronavirus scoppiato tra Alzano Lombardo e Nembro - lo ha scritto nero su bianco l’Istituto superiore di sanità in una nota del 2 marzo. Un documento rimasto nel cassetto: con il blocco della zona arancione in tutta la Lombardia, la zona rossa in Valseriana è sfumata. Perché? Una domanda che merita una risposta: sono troppe le vite strappate dal virus che ha messo in ginocchio la provincia di Bergamo. Nei giorni caldi tra il 2 e il 6 marzo, con trecento tra poliziotti e carabinieri ad aspettare un cenno mai arrivato, la voce più diffusa parlava di forti resistenze alla zona rossa da parte delle grandi aziende della media valle.